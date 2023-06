Ginecologo di Savona agli arresti domiciliari, anche l'Ordine dei Medici lo sospende

Dopo la sospensione cautelare obbligatoria da parte dell'Asl2 dell'ecografista, specialista in ostetricia, arrestato lunedì scorso dalla squadra mobile della Polizia di Savona, è arrivata venerdì scorso la decisione dell'Ordine.

Un atto dovuto così come lo è stato per l'azienda sanitaria locale savonese nei confronti di Traversa che presta servizio nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale San Paolo di Savona, oltre ad effettuare l'attività nel suo studio di via Paleocapa.