Rapina ad una sala slot a Pietra, identificato e arrestato il responsabile: dovrà scontare una pena di 3 anni e 8 mesi (VIDEO)

Sono state rapide le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Albenga che hanno portato, nelle scorse ore, all’arresto di un 36enne italiano ritenuto l’autore della rapina avvenuta presso la sala giochi “Royale Queen Slot Machine Video Lottery” di Pietra Ligure lo scorso 9 ottobre.

Le manette, in esecuzione a un ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, sono scattate nella scorsa mattina, quando i militari dell’Arma hanno rintracciato ed eseguito il provvedimento restrittivo nei confronti del sospettato. Sarebbe stato lui infatti, secondo le indagini, a entrare di sera all’interno dell’esercizio pubblico col volto travisato da casco e occhiali da sole e armato con una pistola, rivelatasi poi essere un’arma giocattolo.

Nonostante la decisa reazione della titolare, una 46enne cittadina cinese, dalla quale ne era scaturita una breve colluttazione, l’uomo era comunque riuscito a impossessarsi dell’incasso della giornata, pari a circa 3.000 euro, per poi fuggire dileguandosi a piedi nelle vie adiacenti.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona e svolte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Albenga, hanno permesso di individuare nel giro di pochi giorni il responsabile, un uomo italiano classe 1989, residente in provincia di Savona e già conosciuto dalle Forze dell’Ordine. A contribuire in maniera determinante la pronta e dettagliata segnalazione fornita dalla proprietaria della sala giochi ma anche l’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati svolta dai carabinieri e, soprattutto, la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma, che hanno rapidamente ricostruito la dinamica dei fatti e identificato il malvivente.

L’uomo è stato così arrestato e accompagnato presso il carcere di Imperia, dove dovrà scontare una pena di 3 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione.

"L’operazione odierna rappresenta un importante risultato investigativo e conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria nel contrasto ai fenomeni delittuosi e nel presidio della legalità sul territorio, attraverso un’azione integrata che coniuga attività preventiva e repressiva" commentano i carabinieri savonesi.