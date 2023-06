Scooter caduto dal tetto della sede Ata. La soluzione del caso può arrivare dalle immagini delle videocamere

Sono in corso le indagini per scoprire l'autore del gesto dell'altra notte ad Ata. Nella serata di venerdì lo scooter di un dipendente è stato lanciato dal quinto piano della palazzina di Ata, dove si trova il parcheggio dei dipendenti, per fortuna senza gravi conseguenze.

Lo scooter , dopo un volo di una oltre dozzina di metri, è rimasto incastrato in uno scarrabile per la raccolta di rifiuti che si trovava lì sotto. I dipendenti, di Ata che venerdì sera erano di turno hanno subito chiamato la polizia che ha poi fatto i rilevamenti per le indagini. Si dovrà capire chi sia l'autore e per quale motivo lo scooter sia stato lanciato dalla terrazza, se si tratta di un possibile atto vandalico di qualcuno che si è intrufolato in azienda o se da qualche interno.

"Non ci sono situazioni di attrito tra il personale sul fatto sono in corso delle indagini -dice l'amministratore unico di Ata Simona Ferrando – Abbiamo chiesto l'estrazione dei video dall'impianto di videosorveglianza. Per fortuna nessuno si è fatto male e attendiamo l'esito delle indagini".