Ad Albenga torna il “San Giorgio Sport Show”: dal 14 al 18 giugno cinque serate non solo sportive

Cultura, sport, promozione, hobby e volontariato: le parole chiave di cinque serate da passare in allegria e spensieratezza dal 14 al 18 giugno 2023 presso la località San Giorgio di Albenga.

“San Giorgio Sport Show”, questo è il nome di un evento che ha come scopo quello di dare la possibilità alle associazioni sportive del comprensorio ingauno e della provincia di Savona, di far conoscere le proprie discipline.

La manifestazione, fortemente voluta e organizzata in passato dal generale Riccardo Bilotti, insieme al sostegno del cavalier Lelio Speranza, due ambasciatori dello sport nella provincia savonese e non solo, è giunta quest’anno alla ventitreesima edizione.

Anche quest’anno, gli organizzatori, Natalina Lino e Roberto Bilotti, insieme al comitato di “San Giorgio”, sotto la guida di Don Mattia Bettinelli e il patrocinio del Delegato Provinciale del Coni, dottor Roberto Pizzorno, seguendo la memoria e l’intento di queste colonne portanti dello sport, daranno la possibilità di far provare tutti gli sport, partecipare alle iniziative proposte dalle varie società, far conoscere le molteplici strutture sportive e sociali che Albenga e la provincia di Savona offrono e che magari in precedenza erano meno conosciute.

Più di quaranta le associazioni che presenzieranno e che daranno la possibilità ai visitatori di mettersi in gioco e cimentarsi nelle diverse discipline.

Anche quest’anno non mancherà la presenza delle Forze Armate. In particolare vi saranno gli stand educativi e promozionali dell’Arma dei Carabinieri, dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito Italiano, coadiuvate dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Albenga e Finale Ligure, dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia di Albenga e dall’Associazione Nazionale Alpini di Albenga. Inoltre, la Polizia Ferroviaria sarà presente, insieme al supporto del Dopo Lavoro Ferroviario e del Modellismo Albenga, con il progetto educativo “Train... to be cool”.

Prosegue anche il progetto “Palestra della Sicurezza”, basato sul concetto di “allenare i comportamenti più adeguati alla sicurezza”, che vedrà schierata la Protezione Civile insieme a un team di Psicologi e la Polizia Locale di Albenga con un’attività educativa sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta.

Il “San Giorgio Sport Show”, in sostanza, è la festa dei giovani, il primo grande appuntamento sportivo delle Opere Parrocchiali San Giorgio, per i suoi grandi valori sociali ed educativi, per la forte risposta del pubblico e per la grande capacità di mobilitare società sportive, scuole, enti promozionali pubblici e privati che insistono sul territorio.

Cultura, sport, promozione, hobby e volontariato rappresentano lo spirito e le finalità di una manifestazione che intende diffondere quegli ideali di disciplina, lealtà, pacifica convivenza e integrazione che devono diventare, per i nostri ragazzi, valori guida nel vivere quotidiano in una società che sembra evolvere verso un generale disorientamento, senza più la luce guida di quella “fiamma olimpica” che invece dovrebbe tenerci uniti.

Il San Giorgio Sport Show, durante le cinque giornate dalle 19.00 alle 23.00, orario di apertura al pubblico, offrirà questo ottimo connubio di sport e cucina, in quanto oltre a poter visitare gli spazi espositivi vi sarà la possibilità di degustare le prelibatezze degli “amici del micchettin” presso l’area ristorazione della manifestazione.