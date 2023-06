Insulti al sindaco di Carcare, Arboscello (Pd): "Discriminazioni e intimidazioni, soprattutto dentro le istituzioni, sono intollerabili"

"Durante il Consiglio comunale di Carcare il neo sindaco Rodolfo Mirri è stato oggetto di ripetuti insulti razzisti proferiti dalla moglie dell’ex primo cittadino, Franco Bologna e una consigliera comunale di 18 anni è stata attaccata e fatta piangere". Cosi commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito democratico.

"Trovo intollerabile che nel 2023, soprattutto dentro i luoghi istituzionali, ci sia ancora qualcuno che imposti la battaglia politica, su insulti, discriminazioni e intimidazioni, solo per alimentare divisioni e pregiudizi".

"L'invidia, il risentimento, l'atteggiamento ostile non fanno il bene a Carcare. Mi auguro che si chieda scusa, che questi episodi non accadano più e la discussione in Consiglio comunale sia basata in futuro esclusivamente sui contenuti e sulle proposte", conclude Arboscello.