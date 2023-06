Insulti al sindaco Mirri, la solidarietà dei colleghi Niero, Fiorini e Nasuti: "Discriminazioni inaccattabili"

"Da tempo il tema della mancanza di rispetto per le Istituzioni locali, contro insulti e intimidazioni verso quei cittadini che ancora hanno voglia di prendersi delle enormi responsabilità per il bene delle loro comunità, è divenuto centrale. Che però insulti e discriminazioni arrivino anche da parte di chi è stato vicino a quelle persone e quei ruoli è ben più grave. Siamo vicini al collega Rodolfo Mirri, che la maggioranza dei Carcaresi ha scelto come proprio sindaco, e auspichiamo che la moglie del consigliere ed ex sindaco Bologna porga le sue scuse per quanto accaduto in Consiglio Comunale. Tali insulti e discriminazioni non devono accadere in qualunque luogo e circostanza, facendo parte del patrimonio di educazione, civiltà e senso civico di tutti, tantomeno in un Consiglio Comunale che dovrebbe essere il luogo per eccellenza dove si discute nel pieno rispetto delle persone e dei ruoli".