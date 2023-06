Morte Silvio Berlusconi, Melgrati (sindaco Alassio): "Un esempio politico per tutti noi"

"Abbiamo appreso alcune ore fa della scomparsa del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Una notizia che ci getta nello sconforto. Ho avuto il piacere e l'onore di incontrare più volte il presidente, uno statista di grande spessore e un moderato". Questo il ricordo del sindaco di Alassio Marco Melgrati.

"Nel 1994 discese in campo per impedire la vittoria del PDS, la gioiosa macchina da guerra di Achille Ochetto, dopo la "eliminazione" dei partiti tradizionali in seguito alle vicende di Tangentopoli, riuscendo a vincere le elezioni e diventando per la prima volta Presidente del Consiglio. E' stato il presidente del Consiglio per più tempo nella storia dell'Italia Repubblicana".

"Ero legato a lui da una profonda stima politica e professionale. E' stato un genio, politicamente e imprenditorialmente, e ha portato l'Italia a grandi livelli in Europa e nel mondo. Personalmente sono stato sempre fedele al presidente e al suo partito, Forza Italia, anche quando i vertici regionali mi hanno remato contro, come nelle elezioni comunali del 2018, nonostante io fossi il vicecoordinatore regionale di Forza Italia".

"E' stato un esempio politico per tutti noi, e nonostante le persecuzioni giudiziarie ha sempre saputo emergere e superare tutti i problemi. Volevo bene al presidente: una persona eccezionale e un grande istrione, ma anche un leader capace e amato dagli elettori. Lo testimoniano i suoi successi, sarà difficile sostituirlo alla guida del terzo partito della coalizione di Governo", prosegue Melgrati.

"E' stato comunque sempre europeista e moderato, e lo ha dimostrato nei primi tempi di questo nuovo governo presieduto dalla Meloni, contribuendo a saldare una alleanza che oggi è forte e che così deve rimanere. Mi rimarranno i colloqui privati con lui, sia a villa Certosa che negli incontri politici sul territorio, a Savona e a Genova e non solo, i suoi consigli e i suoi suggerimenti, personali e politici".

"Con lui scompare un protagonista della seconda repubblica, un leader carismatico, un grande personaggio mediatico ma anche istituzionale. Comunque un grande all'interno del teatrino della politica nazionale. Lo testimoniano i commenti e il rispetto dei leader della opposizione".

"Senza di lui la politica italiana non sarà più la stessa cosa. Oggi è un giorno di lutto per l'Italia intera. Che la terra le sia lieve, presidente. Pregherò per lei, che aveva una profonda fede in Dio. E il suo impegno, lottando contro la malattia fino alla fine come un leone sia la testimonianza che ci spinga a fare sempre meglio, nel suo ricordo e nella sua memoria".

"Mi ricordo che mi aveva raccontato che da giovane aveva frequentato molte volte Alassio, e lo ricordava con piacere. Sono orgoglioso di essere un sindaco e il coordinatore provinciale di Forza Italia. Grazie Presidente, grazie Silvio Berlusconi per tutto quello che ha saputo e voluto ed è riuscito a fare, per il bene della nostra nazione", conclude Melgrati.