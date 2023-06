Ricorso della Provincia alla Corte tributaria per 35 mila euro di Irap che ritiene non dovuti

La Provincia chiede la restituzione di 35 mila euro di Irap che ritiene non dovuta e si appella alla Corte di giustizia Tributaria Provinciale. Il tutto risale al 2018 quanto Palazzo Nervi aveva chiesto la restituzione di parte dell'Irap che ritiene erroneamente versata in riferimento agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. L'Irap è l' Imposta Regionale sulle Attività Produttive e circa il 90% del suo gettito entra nelle casse regionali per finanziare il fondo sanitario nazionale.

Non avendo avuto risposta alla richiesta di restituzione dell'Irap Palazzo Nervi ha così deciso di rivolgersi alla Corte Tributaria territoriale di competenza per fare valer ele proprie ragioni. L'incarico è stato assegnato all'avvocato Gianluca Ercole. Nel calcolo dell'Irap Palazzo Nervi sostiene di essersi attenuta alla circolare 148/2000 del Ministero delle Finanze in base al quale ha calcolato l'imposta da versare negli anni oggetto del ricorso.

Ma secondo la Provincia due sentenze del 2017 della Corte di Cassazione affermano che i periodi di imposta in questione è possibile portare in deduzione dal reddito imponibile Irap l'importo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Ora sarà la Corte Tributaria a dover stabilire se i 35 mila euro che Palazzo Nervi ritiene di aver versato in più, andranno restituiti.