Albenga: arriva il Pin Up day, un viaggio retrò a "Un mare di Emozioni"

Un salto indietro nel tempo nelle atmosfere degli anni 50. L'appuntamento è fissato per domenica 25 giugno ad Albenga, in piazza De Andrè e sul lungomare di Albenga.

L’evento, organizzato da Timothy Oddera e Domenica Iemma, sarà un tuffo nel passato non solo per chi partecipa al concorso Miss Pin Up ma, come spiega la presidente del PUOI – Pin Ups Of Italy Miss Angie Gio: "Per chiunque volesse immergersi nei Fabulous '50s indossando una gonna a ruota o un paio di shorts e una camicia legata in vita".

Inizio alle ore 16 con l'arrivo delle Fiat 500 Club Riviera delle Palme di Garlenda che porteranno le aspiranti Miss Pin Up in corteo per la città. Lo spettacolo e l’intrattenimento continuerà nella piazza con l’angolo delle PUOI che realizzeranno acconciature a offerta libera a favore dell’associazione “Amiche per mano” che affianca le donne colpite dal tumore al seno.

Inoltre esibizione della star del Burlesque Jessica Causa AKA Giselle Poison, Dany Art e il suo Body Painting, Giada Salandin, musica dal vivo con la band Never say Blues e dalle ore 19 possibilità di gustare cibi e bevande con i food trucks. Alle ore 21 inizio del concorso Miss Pin Up che decreterà la regina delle Pin Up del 2023.

Nel corso della serata ci sarà anche spazio per la sfilata che vedrà ragazzi e ragazze presentare i capi di abbigliamento by Target. Non mancheranno gli ospiti, tra cui il corpo di ballo della palestra Full Metal Club di Frank Dellisola (con le coreografie di Renzo Bergamo) e le cantanti Emma Pescio e Federica Kiki. La serata sarà presentata da Luca Valentini e Cristina De Stefano.