La maturità si avvicina, che sia proprio quest’anno o il prossimo poco importa: ci si può già star chiedendo cosa fare dopo le scuole superiori. Continuare a studiare per inseguire un sogno, visitare il mondo o avviare un’attività: le opportunità sono tante, ma non sempre è così facile scegliere. Gli studenti che si avviano verso questo importante traguardo stanno per entrare nel “mondo dei grandi” e le scelte che prenderanno avranno un notevole impatto sul loro futuro. Per questo non bisogna farsi prendere dalla fretta, non lasciare decidere qualcun altro e non aver paura di deludere nessuno quando si sceglie cosa fare dopo le scuole superiori.

Università, ma non solo

Il primo pensiero una volta che l’Esame di Stato è finito va all’università: continuare a studiare sembra per molti un continuo “naturale”, ma non è necessariamente così. Se si ha un’idea chiara di cosa si vuole fare nella vita e si sa che serve la laurea per riuscirci, allora l’università è sicuramente la via più giusta. Se, invece, si è ancora confusi sulla direzione da prendere ma si sente di voler comunque continuare a studiare, anche in questo caso intraprendere un percorso di studi universitario che si avvicina alle proprie passioni o interessi potrebbe offrire ciò di cui si ha bisogno.

Studiare non è, tuttavia, l’unica strada possibile. Se non si è convinti, può essere utile iniziare a scoprire il mondo del lavoro, sperimentando la sensazione di indipendenza e autonomia che questo può dare. Trovare annunci di lavoro non è così complicato: basta una ricerca online, magari su portali specializzati, un curriculum ben scritto e la voglia di mettersi alla prova.

Può anche capitare di entrare in un settore lavorativo scoprendo una passione che non si sapeva avere e che potrebbe portare lontano in futuro. Oppure semplicemente si può scoprire cosa non si vuole fare nella vita; anche questo può rivelarsi comunque un buon passo in avanti nella definizione di sé.

Corsi professionali

È bene sapere che esistono alternative all’università che permettono di continuare a studiare, ma con un’ottica molto più indirizzata al mondo del lavoro. Si tratta di corsi professionali intesi sia quelli degli Istituti Tecnici Superiori sia quelli erogati da aziende ed enti specializzati.

Esistono una valanga di opportunità, e non per tutte l’università è la strada più indicata: questi corsi professionali possono fornire competenze ed esperienza pratica per molti tipi di lavoro. Di solito durano meno di un corso universitario e possono avere costi variabili in base al settore, alla durata e all’autorevolezza dell’ente che li eroga.