Ventidue giovani al camp finalese della Protezione Civile: "Un'esperienza favolosa per formare le nuove generazioni"

Formare cittadini consapevoli del valore di un organismo quale la Protezione Civile, imparando a conoscerne più a fondo il ruolo, le pratiche, i servizi e anche le tecniche di autoprotezione, come comportarsi in determinate situazioni di pericolo.

Tutto questo è stata la settimana dal 26 giugno al 2 luglio per i partecipanti al camp estivo "Anch'io sono la Protezione Civile", organizzato dalla sezione di Finale nella rinnovata struttura del rifugio "La Casermetta" di Pian dei Corsi.

I ventidue ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni hanno avuto l'opportunità di partecipare a varie attività formative e pratiche. Oltre, all'immancabile divertimento dello stare insieme e condividere un'esperienza con altri coetanei.

Dall'incontro con pubbliche assistenze Croce Bianca Marina e Croce Verde Borgo, Vigili del fuoco e Soccorso Alpino fino alla visita al reparto volo e cinofili dei carabinieri con tappa all'aeroporto di Villanova e al polo di Protezione Civile regionale della provincia con visita all'elisoccorso Grifo1; dalla conoscenza più approfondita dei mezzi per le emergenze a una vera e propria simulazione conclusiva da parte dei giovani coinvolti, fino al confronto con una realtà importante come Fondazione CIMA. Queste le principali attività svolte.

"Un'esperienza favolosa ed estremamente formativa per queste nuove generazioni che ha permesso ai ragazzi di conoscere il mondo della Protezione Civile imparando anche a utilizzare attrezzature, praticare un massaggio cardiaco e soccorrere un traumatizzato - afferma il presidente della sezione finalese, Christian Griffo - Ringrazio tutti i volontari che si sono adoperati per la riuscita di questo campo e tutte le associazioni che hanno collaborato, insieme agli sponsor che ci hanno supportato".

Ad accogliere con piacere l'iniziativa anche l'Amministrazione: "E' un'associazione quella dell'AIB Protezione Civile che sta crescendo formando molti giovani volontari non solo - spiega il vicesindaco Guzzi, che detiene la delega alla Protezione Civile - Si tratta di temi importanti, pratiche che salvano vite. L'iniziativa è senza dubbio virtuosa e si unisce alle tante altre attività svolte per sensibilizzare e informare i cittadini finalesi. E' stato senza dubbio un momento formativo e di crescita personale per questi giovani quindi non possiamo che essere grati all'associazione e siamo sicuri che tutti i partecipanti faranno tesoro degli insegnamenti che sono stati loro impartiti".