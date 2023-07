Azione, Carpano: “Sull'Ato idrico da superare la diatriba tra Levante e Ponente”

Le elezioni del 2024 sono ancora lontane ma per il partito di Carlo Calenda, la strategia politica sarà quella che l'ha caratterizzata fino ad ora e che ha portato Azione a sostenere a Genova il sindaco Bucci e a Savona Russo. Si voterà per le amministrative in oltre 40 Comuni, per le Europee e probabilmente per il consiglio provinciale, in scadenza a novembre.

“Abbiamo sempre fatto scelte legate a quella che per noi era la valutazione dell'amministrazione da sostenere – spiega Massimiliano Carpano, segretario provinciale di Azione – a Genova siamo con il centrodestra e a Savona il centrosinistra. A livello locale si cerca di andare verso la figura che si ritiene migliore in quel momento. Ad esempio Martino Schivo con Melgrati mentre Claudia Arduino su Laigueglia ha deciso di andare da sola. A livello provinciale la nostra consigliera Adele Taramasso lavora bene e abbiamo intenzione di seguire da vicino l'Ato idrico. L'obiettivo è stato fare da collante tra amministrazioni che la pensavano diversamente. Bisogna superare la diatriba tra Levante e Ponente”.

All'interno del consiglio Comunale azione ha anche espresso posizioni in alcuni casi non proprio allineate con quelle dell'amministrazione come è stato per le pedonalizzazioni in centro. “Credo che il dibattito e il confronto siano parte della politica - prosegue Carpano - Nella maggioranza condiviso le linee portate avanti da Marco Russo su molte questioni ma su altre credo che sia giusto fare emergere qualche differenza. Ad esempio sulle pedonalizzazioni nell'ultimo tratto di corso Italia credo che, quando ricominceranno le scuole, sarà da valutare il carico del traffico su Piazza Mameli, fare un minimo di analisi e capire”.

Tramontata l'ipotesi di un partito unico con Italia Viva, anche a livello locale Carpano vede una collaborazione tra i due partiti. “Alle provinciali su Savona abbiamo fatto un gruppo consiliare con +Europa e Italia Viva – conclude Carpano – e abbiamo interesse a farlo anche in futuro, fermo restando che per le Europee non voglio buttare l'amo troppo avanti”.

Intanto sul territorio ligure Azione sta preparando un convegno sulla sanità, previsto per l'autunno. “E' in fase di preparazione – conclude Carpano – ci saranno diversi esperti e temi che intendiamo approfondire con esperti del settore”.