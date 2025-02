Auto ribaltata a Stella San Giovanni: un ferito al San Paolo (FOTO)

Questa mattina, intorno alle 6:00, si è verificato un incidente stradale lungo la SP 334, a Stella San Giovanni, nel punto in cui era stato installato il semaforo in direzione Albisola. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata, lasciando il conducente intrappolato nell'abitacolo.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Stella e l'automedica Sierra 1. I soccorritori hanno lavorato con grande prontezza per estrarre la persona dal veicolo ribaltato.

Una volta liberato dall'abitacolo, il conducente è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.