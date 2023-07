Spiagge libere a Celle, consigliere Abate: "Balneazione non presidiata". Il sindaco: "Siamo preoccupati: non si trovano bagnini"

L'affidamento della concessione per le stagioni estivale 2023 e 2024 delle spiagge libere attrezzate di Celle continua a far discutere.

Non erano infatti mancate le discussioni in merito al ritardo per la partenza dell'attività (il bando era stato aggiudicato a fine giugno) e ora il consigliere comunale di opposizione Jacopo Abate ha puntato il dito contro l'amministrazione.

"Come nel passato anche quest’anno da metà giugno per i bambini è in funzione il campo solare. Tutti i giorni passo dal centro Mezzalunga ed ho notato che puntualmente i bambini sono lì tutte le mattine a svolgere diverse attività ma mi sono chiesto perché non fossero al mare come succedeva a me quando lo frequentavo da bambino - spiega Abate - Ho interloquito con alcuni genitori e mi hanno espresso un certo disagio per questa situazione. Attualmente i bambini svolgono le loro attività tra Mezzalunga, i giardini delle scuole e la pineta Bottini in quanto vi è un problema sulla spiaggia libera attrezzata, assegnata tramite bando ad un gestore ma ad oggi in funzione solo parzialmente e con balneazione non presidiata, pertanto non adatta ad accogliere i bambini".

Gli aggiudicatari, la Project Sport SRL S.S.D. insieme ad Unica Cooperativa Sociale Onlus, dovevano quindi mettere a disposizione un bagnino per la spiaggia libera attrezzata di San Bastian che poteva controllare anche il litorale libero vicino, ne servono invece due ai Piani, di cui uno al Bouffou vista la presenza in mezzo alle due spiagge dei bagni Sole.

"Essendo ormai nel pieno della stagione estiva credo sia opportuno che l’amministrazione comunale intervenga e in qualità di affidatario pretenda dal gestore che le spiagge libere attrezzate del nostro paese, che sono un bene comune, siano sicure e accessibili a tutti in tempi brevi" conclude il consigliere di minoranza.

Non è tardata ad arrivare la risposta del sindaco Caterina Mordeglia. "L'Amministrazione è già intervenuta sollecitando l'avvio dell'attività per garantire a tutti una spiaggia libera attrezzata, quanto prima ed indipendentemente dalla segnalazione agli organi di stampa del consigliere di opposizione - dice la prima cittadina cellese - I ragazzi che sono iscritti al campo solare frequentano, come da sempre, diversi luoghi del paese: Pineta Bottini, biblioteca, e altri giardini oltre a quello di Mezzalunga".

Però le difficoltà nel reperimento degli assistenti bagnanti stanno creando più di un problema non solo a Celle.