Danni per la posa della fibra, amministrazioni stufe. Castellini (Provincia): "Frustrati per la qualità scadente dei lavori svolti"

Ancora una volta continuano a far discutere i lavori sulla fibra nel savonese.

Dopo le polemiche dei mesi scorsi per i danni in provincia di Savona e l'allarme lanciato dal comune di Stella, la rottura di una tubazione del gas sulla Sp542 a Varazze in via Emilio Vecchia ha portato nuovamente la Provincia a puntare il dito contro le ditte che effettuano gli scavi per la posa.

*L’amministrazione provinciale e tutte le amministrazioni comunali sono ormai stanche e frustrate per la qualità scadente dei lavori svolti dalle ditte incaricate dell'installazione della fibra ottica. Non è raro vedere cantieri incompleti, lavori malfatti o strade danneggiate che non vengono ripristinate adeguatamente - il commento del vicepresidente e consigliere provinciale con delega alla viabilità Andrea Castellini - Queste inefficienze stanno causando disagi alla circolazione e mettendo a dura prova le risorse pubbliche destinate alla manutenzione".