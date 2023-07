Dario Rigliaco documenta la filiera del basilico in Liguria per un progetto polisensoriale

È un'opera di Erga Edizioni, storica casa editrice genovese, pronta ad approdare in libreria nei prossimi mesi con una novità assoluta in grado di dare valore a un'eccellenza della regione Liguria: il pesto ma soprattutto il basilico. Come viene prodotto, dove e soprattutto in che modo le aziende agricole progettano una filiera unica nel suo genere, che conserva un prodotto anche grazie al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP.

L'autore ligure, ormai noto per il progetto legato al personaggio "Il Leggendario" è il testimonial di un tour attraverso le aziende agricole, dove grazie ai contenuti audiovisivi presenti nell'opera sarà possibile vedere cosa succede realmente all'interno delle aziende, dove ognuna, a suo modo, valorizza il prodotto attraverso diverse modalità, eventi e iniziative professionali e formative.Curiosità, aneddoti e immagini esclusive saranno il fiore all'occhiello di un lavoro unico nel suo genere, con materiale inedito per l'editoria e la televisione.

Questo fine settimana è toccato all' Azienda Agricola Calcagno Paolo che con il figlio Simone hanno spiegato all'inviato nel dettaglio ogni passaggio della produzione, dalla coltivazione dei campi e nelle serre al vasetto di pesto pronto per essere gustato il tavola.