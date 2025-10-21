 / Cronaca

Cronaca | 21 ottobre 2025, 11:07

Muore tre giorni dopo essere stata colpita da una finestra a scuola: aveva 65 anni. Si attende l'autopsia

Maria Boschetto, collaboratrice scolastica, era stata colpita da una finestra durante le pulizie alla scuola Ollandini. Dimessa dall’ospedale, è stata trovata senza vita dal marito

Muore tre giorni dopo essere stata colpita da una finestra a scuola: aveva 65 anni. Si attende l'autopsia

Rimane coinvolta in un incidente a scuola, viene portata in ospedale dove viene dimessa e dopo 3 giorni muore nella sua abitazione.

È un vero e proprio dramma e un giallo quello che si sta consumando in queste ore ad Alassio.

La collaboratrice scolastica della scuola secondaria di primo grado Ollandini, istituto comprensivo alassino in via Gastaldi, Maria Boschetto, 65 anni, è stata infatti trovata ieri pomeriggio senza vita dal marito.

La donna venerdì scorso stava infatti pulendo una finestra della scuola quando la stessa avrebbe ceduto e l'avrebbe colpita sul piede. La donna a sua volta sarebbe poi caduta e avrebbe picchiato la testa e il costato.

Trasportata in ospedale ad Albenga sarebbe stata dimessa poi con qualche giorno di prognosi. Ieri però è sopraggiunto il decesso.

Per la 65enne, che secondo quanto emergerebbe non avrebbe avuto problemi di salute, il Pubblico Ministero Maddalena Sala ha disposto l'autopsia per capire il nesso causale.

News collegate:
 Alassio, lutto per la morte della collaboratrice scolastica Maria Boschetto. ANIEF Liguria: "Sicurezza priorità assoluta" - 21-10-25 11:15

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium