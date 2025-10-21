Muore tre giorni dopo essere stata colpita da una finestra a scuola: aveva 65 anni. Si attende l'autopsia

Rimane coinvolta in un incidente a scuola, viene portata in ospedale dove viene dimessa e dopo 3 giorni muore nella sua abitazione.

È un vero e proprio dramma e un giallo quello che si sta consumando in queste ore ad Alassio.

La collaboratrice scolastica della scuola secondaria di primo grado Ollandini, istituto comprensivo alassino in via Gastaldi, Maria Boschetto, 65 anni, è stata infatti trovata ieri pomeriggio senza vita dal marito.

La donna venerdì scorso stava infatti pulendo una finestra della scuola quando la stessa avrebbe ceduto e l'avrebbe colpita sul piede. La donna a sua volta sarebbe poi caduta e avrebbe picchiato la testa e il costato.

Trasportata in ospedale ad Albenga sarebbe stata dimessa poi con qualche giorno di prognosi. Ieri però è sopraggiunto il decesso.

Per la 65enne, che secondo quanto emergerebbe non avrebbe avuto problemi di salute, il Pubblico Ministero Maddalena Sala ha disposto l'autopsia per capire il nesso causale.