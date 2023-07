Borse di studio universitarie: c'è tempo fino al 31 luglio per fare domanda online

C'è tempo fino al 31 luglio per fare domanda online di borsa di studio universitaria erogata da Aliseo per conto di Regione Liguria.



Tutti gli studenti che risulteranno vincitori avranno diritto all’erogazione dell’importo della borsa di studio e alla fruizione gratuita dei servizi (alloggio e un pasto giornaliero presso i centri di ristorazione); beneficeranno, inoltre, dell’esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi universitari.



"Sono già più di mille le domande presentate ad Aliseo - afferma Simona Ferro, assessore all'Università della Regione Liguria - e ricordo che tutte le ragazze e i ragazzi neodiplomati che hanno intenzione di frequentare l'Università degli Studi di Genova oppure un istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutico della Liguria possono fare la domanda anche con la sola preimmatricolazione. Con le borse di studio universitarie diamo una mano concreta agli studenti che scelgono i corsi del nostro ateneo con l’obiettivo di implementarne sempre più l’attrattività".



Il bando di concorso prevede un requisito di merito (un numero di crediti crescenti in base all'anno di iscrizione) e un requisito di reddito - un limite ISEEU (indicatore della situazione economica) per presentare la domanda fino a 25mila euro e un limite ISPEU (indicatore sulla situazione patrimoniale) fino a 55mila euro.



Grazie ai fondi del PNRR next generation aumenta il valore della borsa di studio che verrà assegnata: parte da un minimo di 2mila 682 euro (200 euro in più rispetto all’anno scorso oltre a un pasto gratuito giornaliero) a un massimo di 6mila 657 euro (499 euro in più rispetto l’anno scorso, comprensivi dell'alloggio e del servizio di ristorazione), in base all’indicatore ISEEU dello studente e dal luogo di residenza ("in sede", "pendolare" o "fuori sede").



Tra le novità del bando 2023/2024 vengono riconosciuti: il 15% in più della borsa agli studenti con un ISEEU inferiore o uguale al 50% del riferimento (12mila 500 euro); il 20% in più della borsa di studio alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M.; il 25% in più della borsa di studio agli studenti con disabilità, il 20% in più della borsa agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio.



"Ricordo che la domanda di borsa di studio deve essere fatta direttamente sul sito web di Aliseo, l'agenzia della Liguria per gli studenti e l'orientamento - conclude l'assessore Ferro - e gli uffici sono a disposizione per ogni chiarimento".



Fino al 31 luglio alle ore 12 è attivo un call center 840848038 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Inoltre, attraverso lo sportello virtuale, si può richiedere un appuntamento telefonico (Aliseo richiamerà direttamente all’ora prestabilita), un appuntamento attraverso una video call (attraverso la piattaforma Microsoft Teams) oppure un appuntamento in presenza presso gli uffici di Aliseo in via San Vincenzo 4 – Genova.