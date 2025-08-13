Tragedia in A10, fissati i funerali del 58enne Antonio Bessio

Verrà svolta domani l'autopsia ma nel frattempo sono stati fissati i funerali.

Sabato 16 agosto alle 11 nella chiesa di San Bernardo in Valle al Santuario si terrà l'ultimo saluto per il 58enne Antonio Bessio scomparso in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sull'autostrada A10 tra Spotorno e Pietra.

In sella alla sua moto insieme alla compagna in direzione Savona avrebbe perso il controllo e sarebbero caduti rovinosamente sull'asfalto. Secondo quanto ricostruito poi l'uomo sarebbe stato investito da un'auto che sopraggiungeva.

Immediato era stato l'intervento intorno alle 22.40 dell'automedica del 118, i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno.

Per l'uomo purtroppo non c'era stato più niente da fare nonostante i tentativi di rianimarlo.

La compagna era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso dov'è stata operata dalla Neurochirurgia. Attualmente è ricoverata in Rianimazione.

La polizia stradale di Imperia si è occupata di rilevare il grave incidente stradale.

L'uomo, classe 1967, particolarmente conosciuto e stimato, era un grande appassionato di motori e di viaggi. Lavorava alla Sikel Impianti, ditta che opera all'interno dell'Infineum di Vado.

Si stanno susseguendo sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo da parte di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo.

Il Pubblico Ministero Chiara Venturi ha quindi disposto l'esame autoptico per domani, giovedì 14 agosto.

Bessio lascia la sorella Raffaella insieme a tutti i parenti e amici.

Dopo il funerale sabato il corteo funebre proseguirà per l'ara crematoria di Savona.