Albenga, camion in bilico nella strada per Cenesi: intervengono i Vigili del fuoco

Code e disagi per il traffico stamani a causa di un mezzo pesante uscito dalla carreggiata e rimasto in bilico nella strada che va a Cenesi, dopo il pontino sprovvisto di protezione.

Sul posto una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, che con un intervento di circa un’ora sono riusciti a rimettere il camion in carreggiata, e la Polizia Municipale, per dirigere la circolazione degli altri mezzi in transito.

Fortunatamente, il mezzo pesante non ha subito danni importanti, con un solo pneumatico forato, immediatamente sostituito dal gommista giunto sul posto.