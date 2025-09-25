Si vantava sui social di controllare la "sua" zona di spaccio: arrestato un 37enne marocchino

Martedì pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona, congiuntamente al Nucleo Sicurezza Urbana delle Polizie Locali associate di Loano e Finale Ligure, hanno arrestato a Borgio Verezzi un cittadino marocchino, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e regolare sul territorio nazionale, poiché colto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, dedito all’attività di spaccio nel territorio di Loano e Finale Ligure, era stato sottoposto ad attività info-investigativa anche attraverso il monitoraggio dei profili social, dove si vantava di controllare la “sua” zona di spaccio, rivendicandone l’esclusiva e manifestando un senso di impunità. Il trentasettenne è stato fermato mentre si allontanava dal centro cittadino di Borgio Verezzi e trovato in possesso di droga e contanti.

Immediati accertamenti investigativi hanno permesso di localizzare la dimora dell’uomo, il quale si è dimostrato da subito reticente a collaborare con i poliziotti operanti. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 40 grammi di cocaina e oltre 25 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e l’ingente somma di 28mila euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Sono stati inoltre sequestrati un coltello a scatto e una sciabola in metallo con lama di 33 cm. La sostanza stupefacente e il denaro erano occultati tra gli indumenti personali contenuti nell’armadio e nei cassetti del comodino.

L’arrestato, dopo le incombenze di rito, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il servizio investigativo della Polizia di Stato, svolto congiuntamente con i corpi di Polizia Locale dei comuni della provincia, testimonia l’impegno a lavorare in sinergia per intensificare i controlli e le attività di prevenzione e repressione dei reati, in un’ottica di maggiore sicurezza per i cittadini.