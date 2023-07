Anziana morta a Stella, interrogata la figlia: disposta la libertà vigilata con prescrizione

Libertà vigilata con prescrizione presso un centro per seguire poi un programma terapeutico.

Questa la misura disposta dal giudice per le indagini preliminari Laura De Dominicis nei confronti di Tiziana Olivieri, la 60enne che era accusata di sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre, trovata senza vita nella loro abitazione in località Ritani a Stella.

La donna, difesa dall'avvocato Angela Torielli, è stata interrogata dal Gip (che ha convalidato l'arresto) e dal Pm Giovanni Battista Ferro e ha risposto alle domande che le sono state poste in Tribunale a Savona.

I carabinieri domenica scorsa erano intervenuti a seguito di una telefonata giunta al numero di emergenza 112 della donna che annunciava la morte della madre e che aveva immediatamente fatto scattare le indagini dei carabinieri prontamente intervenuti sul posto insieme al sostituto procuratore della Repubblica.

Gli inquirenti, giunti all’abitazione dove era avvenuto il decesso, che si trova in una località isolata e raggiungibile solo a piedi dopo aver percorso un sentiero di circa 500 metri in un'area boschiva impervia, avevano trovato una situazione di evidente e grave disagio e degrado.

La casa, che era abitata dall’anziana signora deceduta e dalla figlia, particolarmente conosciuta ad Albisola Superiore per essere stata titolare di una nota orologeria in via Della Rovere, era in precarie condizioni igieniche e mostrava i segni di un accumulo seriale di oggetti e rifiuti.

La donna, come specificato anche durante l'interrogatorio, per evitare che la madre potesse incorrere in incidenti domestici, usava dei cordini e collari canini in tessuto e metallici per legare al letto la madre, malata, durante la notte e far sì che non potesse cadere dal letto e compiere anche gesti autolesionistici.

Inoltre, per evitare che l'anziana potesse uscire dalla stanza di notte, la donna aveva adottato un sistema di chiusura della porta di ingresso della stanza, consistente in una sbarra di ferro installata con una vite all’interno di un foro praticato sulla porta, che poteva ruotare bloccando l’uscita.

La figlia quella notte, dopo essersi accorta della condizione in cui versava la madre, aveva tagliato la corda che la legava al letto e aveva tentato di rianimarla, senza successo, chiamando infine i soccorsi.

Dopo essere stata fermata la donna il giorno stesso era stata interrogata dal Pm Ferro e nei giorni successivi era stata posta all'ospedale San Paolo di Savona nel reparto di Psichiatria.

Nella giornata di ieri invece è stata svolta l'autopsia sul corpo dell'anziana effettuata dal medico legale Marco Canepa e secondo quando emerso sembrerebbe che sia morta a causa di un malore.