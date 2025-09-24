Da staffetta partigiana a pioniera del vino ligure: Bice Comparato compie 100 anni

Bice Comparato ha compiuto 100 anni. È una delle rarissime testimonianze viventi della Resistenza ligure.

Staffetta partigiana originaria di Marmoreo, frazione di Casanova Lerrone, il suo nome di battaglia era “Angioletta”. Da lì, una giovane Bice percorreva sentieri e strade secondarie in bicicletta con messaggi nascosti sotto la soletta delle scarpe. Lo faceva per amore di Agostino Parodi, per tutti “Pippo”, partigiano sfollato nel suo paese, ad Albenga, conosciuto a un ballo.

“Era verso la fine del 1944. È stato l’amore per lui a farmi entrare nella Resistenza”, aveva raccontato. Portava comunicazioni tra Marmoreo e Albenga, sfidando i posti di blocco tedeschi, spesso con messaggi vocali da ricordare a memoria. “Avevo paura, ma sapevo cosa dovevo fare”.

Il 25 aprile del 1945 il “suo Pippo poté fare ritorno a casa ad Albenga. Bice lo raggiunse il giorno dopo. Si sposarono l’anno successivo e iniziarono una nuova vita a Bastia d’Albenga, tra orti, vigne e la nascita dell’azienda “Cascina Feipu dei Massaretti”. Insieme, hanno costruito un pezzo importante dell’identità agricola ligure. Pippo e Bice sono stati infatti pionieri nel far conoscere i vini liguri al di fuori della Liguria e sostenitori convinti della necessità di imboccare la via della qualità a scapito della quantità. Proprio per questo, nel 2003 sono stati iscritti all’Albo dei Benemeriti della Cultura Gastronomica Mondiale da Slow Food con la seguente motivazione: “Per la vita di lavoro sapiente e l’apporto insostituibile alla cultura materiale umana, affinché se ne conosca la storia, esempio per le future generazioni”.

Oggi, l’Amministrazione comunale di Albenga e l’Associazione Vecchia Albenga le hanno fatto visita portando in dono una pergamena celebrativa e un mazzo di fiori.