"Il giro del mondo", torna il Palio dei Rioni: una due giorni di festa a Dego

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento con il Palio dei Rioni. L'evento giunto alla decima edizione si terrà il 14 e 15 luglio a Dego.

Ogni estate i sette rioni deghesi si sfidano creando carri a tema. Il venerdì sarà riservato alla presentazione dei quartieri. Sabato invece, l'evento più atteso, ossia la sfilata per la principale del paese e la sfida in piazza Panevino, in cui il palione di ogni rione sfiderà i rivali mangiando la tira: chi finisce prima vince.

Il tema di quest'anno è "il giro del mondo in 7 rioni". Ogni quartiere ha scelto una nazione da omaggiare e interpretare.

Il programma della due giorni prevede anche momenti di intrattenimento dedicato ai più piccoli con truccabimbi, trampolieri e spettacolo circense, buon cibo e musica.