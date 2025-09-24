Celle, moto contro un muro: grave un 50enne

Soccorsi mobilitati nella notte lungo la via Aurelia di Ponente, in località Roglio a Celle Ligure, a seguito di un grave incidente che ha coinvolto una motocicletta. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha terminato la sua corsa contro un muro, lasciando sull’asfalto una frenata di circa 30-40 metri.

L’allarme è scattato poco dopo le 2. La situazione si è rivelata più grave del previsto: la moto era completamente distrutta e le ferite all’arto inferiore del conducente hanno reso necessario l’intervento immediato dell’automedica Sierra.

Sul posto sono intervenuti anche i militi della Croce Verde di Albisola e le forze dell’ordine. Il conducente, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.