Nel weekend torna Cuneo Illuminata con la corsa sotto le luci, l'infiorata e la processione della Madonna del Carmine

Cuneo Illuminata non smette di stupire: dopo un altro fine settimana da urlo con la grande festa per il 1° compleanno del Rondò dei Talenti insieme a Fondazione CRC e al Festival Mirabilia, il programma della kermesse estiva continua con importanti appuntamenti.



A partire da venerdì 14 luglio, con il laboratorio per bambini “È fiorito il museo” al Museo Diocesano e la “Corsa sotto le luci”: una 5km non competitiva nella splendida cornice di via Roma con finalità benefiche: l’intero ricavato andrà all’associazione per le cure palliative “La cura nello sguardo”. Al termine una squisita “spaghettata di mezzanotte” in piazza Foro Boario.



Sabato 15 luglio tornerà l’Infiorata: dalle 14 in avanti sarà possibile assistere e collaborare alla creazione dei bellissimi disegni floreali sul pavimento di contrada Mondovì e via Roma. A seguire, alle 20.30, il tradizionale appuntamento con la Solenne Processione della Madonna del Carmine.



Per tutto il weekend sono inoltre in programma i festeggiamenti per i 100 anni della Sezione ANA di Cuneo, oltre agli spettacoli di luci a tempo di musica alle 22 e 22.30 (ad eccezione del sabato 15, quando si terrà uno spettacolo solo alle 23).

Uno sguardo ai fine settimana successivi