La gestione dei parcheggi degli ospedali dell'Asl2 affidata alla Apcoa di Mantova

La società Sct Group srl di Albenga, che aveva la concessione del servizio di gestione e vigilanza delle aree di sosta a pagamento degli ospedali fino al 31 dicembre 2024, ha deciso di recedere dal contratto nell'aprile scorso molto prima della sua naturale scadenza. Per consentire di proseguire con il servizio la società aveva poi trovato l'accordo di continuare nella gestione fino a fine luglio in modo da garantire all'Asl il tempo di fare e chiudere l'iter per la nuova assegnazione.

L'Asl ha così dovuto indire un nuovo bando di gara per aggiudicare il servizio per i prossimi anni. La gestione dei parcheggi è stata aggiudicata alla Apcoa Parking Italia di Mantova per i prossimi sei anni, con opzione di rinnovo di altre tre anni, per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro.