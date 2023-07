Torna la “Pastasciutta Antifascista”: il 25 luglio a Ceriale ci sarà anche Gelindo Cervi

Torna la storica “Pastasciutta Antifascista” di Casa Cervi a cui l'ANPI "Felice Cascione" di Ceriale aderisce da oltre un decennio come socio ordinario dell'Istituto Alcide Cervi di Gattatico: si terrà il 25 luglio alle 20, nella Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, in via Concordia 6. Ospite della serata sarà Gelindo Cervi, figlio di Gelindo, nato dopo la morte del padre.

Quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario della caduta del fascismo e della festa spontanea che fu organizzata per l’occasione dalla famiglia Cervi e altre famiglie contadine del luogo, con l'offerta di una colossale pastasciutta alla popolazione.

Purtroppo, come sappiamo, l'euforia durò poco: a seguito dell'arresto di Mussolini, la guerra continuò a fianco all'alleato tedesco e, il 28 luglio, vi fu il massacro degli operai alle Officine Reggiane, che stavano manifestando contro la guerra. Si contarono nove morti, tra cui una donna incinta, e centinaia di feriti. Nello stesso giorno l'esercito a Bari sparò sulla folla che manifestava per la pace, uccidendo 29 persone e causando numerosi feriti. Pochi mesi dopo, il 25 novembre, furono arrestati i sette fratelli Cervi e il padre Alcide. I fratelli, insieme a Quarto Camurri, furono fucilati il 28 dicembre 1943 a Reggio Emilia.

Nell'assemblea annuale dei soci dell'Istituto Alcide Cervi di Gattatico del 6 giugno scorso, l'ANPI di Ceriale ha ribadito l'importanza del ruolo che i volontari svolgono da anni nelle scuole raccontando la Resistenza. E' emersa la necessità di coinvolgere il maggior numero possibile di scuole nei temi della Resistenza nel mondo contadino, evidenziando aspetti quali, tra gli altri, il paesaggio e la crisi ambientale, il paesaggio e i patrimoni. Una particolare attenzione verrà posta alle scuole di agraria, in quanto all'istituto Cervi si trova la Biblioteca Archivio Emilio Sereni, patrimonio librario del mondo contadino donato alla CIA e gestito dall'istituto. Di tutto questo si parlerà martedì 25 luglio dalle 20 in occasione della “Pastasciutta Antifascista”.

Nel corso della serata, la professoressa Tiziana Minacapilli eseguirà delle letture a tema.

Prenotazione entro sabato 22 luglio ai numeri 3351556609 o 3391275473.