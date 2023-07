Pietra, torna la Notte Bianca: musica, divertimento e la super lotteria con una Fiat 500 in palio

Mercoledì 19 luglio, Pietra Ligure si prepara a risplendere di emozioni e musica con "La Notte Bianca Summer Memories", uno degli eventi più attesi e coinvolgenti della stagione estiva. Dalle ore 18:00 e fino a tarda notte, un ricchissimo programma di eventi prenderà vita in tutte le vie e le piazze del centro, promettendo una serata indimenticabile per tutti i presenti.

“Quest'anno siamo lieti di presentare una variegata selezione di postazioni musicali, pensate per trasportare i partecipanti in un viaggio attraverso i ricordi e le emozioni degli anni 2000 – commenta la Presidente dell’Associazione Facciamo Centro Renata Gibbone - In Piazza Vittorio Emanuele, la band Progetto Festival farà rivivere le emozioni del Festival di Sanremo con le più belle canzoni dal 2000 in poi. Sarà un omaggio alla prestigiosa competizione musicale italiana, dove il pubblico potrà cantare e ballare al ritmo delle note indimenticabili. In Piazza La Pietra, i 4sixtyfive porteranno in scena la magia della musica straniera degli anni 2000. I partecipanti si lasceranno travolgere dai successi internazionali che hanno dominato le classifiche di tutto il mondo, creando un'atmosfera di festa e coinvolgimento.

In Piazza Castellino, sarà protagonista il grande Gianni Rossi con il Maxi Karaoke, un momento unico dove tutta la piazza si trasformerà in un coro di voci unite nel canto delle più belle canzoni del 2000. Sarà un'esperienza di condivisione e gioia collettiva, dove la musica sarà il vero protagonista.

In Piazza San Nicolò, dalle 22.30, il format MEMORIES 2000 sarà l'ospite speciale della maxi discoteca sotto le stelle. Tutta la più bella musica dance degli anni 2000 farà vibrare il pubblico, creando un'esperienza unica e imperdibile per gli amanti del ritmo e del ballo. Ma non è tutto! – continua Gibbone - Numerose altre postazioni musicali e DJ, sul lungomare e nei caruggi del centro storico, proporranno i generi più amati degli anni 2000, tra house, funky, black music (rap, hip hop, trap) e tanto altro, garantendo un'atmosfera coinvolgente e indimenticabile per tutti i gusti musicali. La nostra "Notte Bianca Summer Memories" non si concentra solo sulla musica e sull'intrattenimento, ma promuove anche lo sport e il benessere con la "Sunset Kids Run", una bellissima gara podistica dedicata ai bambini che si svolgerà sulla passeggiata XX Settembre, altezza Bagni Giardino, organizzata dall’asd Runrivierarun in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e Facciamo Centro. Appuntamento alle ore 18.00 (iscrizioni dalle ore 17,00) per questa fantastica occasione per i più giovani di mettersi alla prova e divertirsi.

Ancora, tutto dedicato ai più piccoli, i Ritorno ai Cartoons, una band che proporrà tutte le sigle dei cartoni animati e delle serie tv più amate, regalando momenti di pura magia e divertimento per tutta la famiglia. E poi ancora, dalle ore 18.00, un percorso enogastronomico in tutte le vie del centro e sulla passeggiata permetterà di soddisfare il palato dei presenti, mentre, dalle ore 15.00, un mercatino dell'ingegno e dell'artigianato offrirà l'opportunità di scoprire prodotti unici e originali e poi shopping per tutti i gusti e attività aperte fino a notte fonda.

Una grande festa che quest’anno abbiamo voluto accompagnare con la ricca lotteria “Dream&Win” con in palio fantastici premi come una Fiat 500 e una crociera nel Mediterraneo, per aggiungere altre emozioni e sostenere le nostre attività – prosegue - Insieme all'amministrazione comunale e tutti i collaboratori, ci siamo impegnati tantissimo per rendere questa Notte Bianca un momento di gioia e di condivisione, celebrando la voglia di vivere che, quest’anno, finalmente vibra ovunque. E allora non perdete l'occasione di vivere una serata indimenticabile, sotto le stelle! Vi aspettiamo numerosi alla Notte Bianca Summer Memories!”, conclude la Presidente Gibbone.

“Ritorna questa notte speciale sotto il cielo di Pietra Ligure e sarà come sempre un tripudio di allegria, musica, colori, e divertimento e sarà più che mai piena di energia ed emozioni. Insomma una grande festa che coinvolgerà tutte le vie, le piazze, i vicoli e gli angoli del centro storico e del lungomare sulla quale Pietra Ligure torna a scommettere dopo il grande successo delle scorse edizioni – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo Daniele Rembado - La Notte Bianca è un grande evento che valorizza e promuove la nostra città e le sue attività produttive ed è animata da un grande spirito di collaborazione fra l’Associazione “Facciamo Centro”, organizzatrice della “Notte Bianca Summer Memories” e l’Amministrazione comunale. Una festa che più di ogni altra sa coinvolgere esercenti e commercianti, ristoratori e titolari di attività produttive per dar vita ad un evento unico che ha sempre un grande richiamo. Una sfida per l’Associazione “Facciamo Centro” che da subito ringraziamo per il grande sforzo organizzativo, e per il Comune impegnato a sostenere lì iniziativa e garantire la sicurezza della manifestazione, in un “dietro le quinte” di grande lavoro.

Quest’anno, poi, c’è una suspence in più della lotteria a premi “Dream&Win, iniziativa a sostegno della “Notte Bianca” e di tutte le altre mille attività offerte in questa energetica estate 2023, che offre la possibilità di giocare e vincere splendidi premi – continuano il Sindaco e l’Assessore – Agli Uffici comunali, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, alle Pubbliche Assistenze e a tutti coloro che, volontari e non, dedicheranno la loro serata affinché tutti si possano divertire serenamente, vanno i nostri ringraziamenti per il grande impegno già messo in campo e per quello che metteranno mercoledì sera per garantire lo svolgimento ottimale e in piena sicurezza, per i nostri cittadini e per i turisti, dell’intero evento. E a tutti, buona “Notte Bianca Summer Momories!”, concludono De Vincenzi e Rembado.