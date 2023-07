Cambio medico di famiglia, caos e code fuori l'Asl 2 di Carcare: malumore tra i cittadini (FOTO)

In coda dall'alba per il cambio del medico di famiglia. Una situazione assai surreale vissuta questa mattina da parecchi cittadini presso i locali dell'Asl 2 di Carcare.

A seguito del pensionamento del dottor Alessandro Ferraro, l'azienda sanitaria savonese avrebbe mandato circa 1500 lettere con un termine preciso: la data odierna.

Questo ha generato disagi evidenti e parecchio malumore con un centinaio di persone assiepate sulla strada in attesa del proprio turno.

"Appena saputo mi sono subito precipitato sul posto per accertare la situazione - spiega il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri - Ho parlato con il direttore del distretto sanitario delle Bormide, il dottor Luca Corti, che mi ha spiegato che non potevano fare in altro modo, poiché devono dare la possibilità a tutti i pazienti di intervenire il prima possibile. Tenuto conto della presenza di tanti anziani, ho chiesto alla Croce Bianca di Carcare di dislocare un equipaggio davanti alla sede di via del Collegio. Sono cose che non dovrebbero mai accadere. In collaborazione con l'Asl 2 cercheremo di fare il possibile per alleviare i disagi".

"L'azienda sanitaria ha mandato 1500 lettere con l’invito a presentarsi non 'entro' una data precisa (quella odierna), ma da tale data in poi - precisano dall'Asl 2 - L'esigenza della tempestiva scelta del medico ha creato comunque il sovraffollamento, che è stato gestito con la massima disponibilità possibile dagli addetti e ai quali va il ringraziamento dell’azienda".