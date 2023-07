L'Asl2 ricostituisce la Commissione per il prontuario terapeutico ospedaliero

L'Asl ha ricostituito la Commissione per il prontuario terapeutico ospedaliero definendone i componenti con una delibera del commissario straordinario Orlando. Nella delibera l''Asl sottolinea “la necessità di ricostituire un gruppo multidisciplinare deputato al monitoraggio ed alla valutazione dei farmaci e dei dispositivi medici da utilizzare all’interno dell’Asl in base ai requisiti di efficacia-tollerabilità- economicità".

Fanno parte della Commisisone il Direttore Sanitario o un suo delegato, i componenti sono il direttore Struttura complessa di Farmacia Ospedaliera, direttore Struttura Complessa. Farmaceutica Territoriale Designati e alcuni componenti nominati dal dal Collegio direzionale: dottor Fabrizio Gallo Area Chirurgica, dotto. Riccardo Goretti Area Medica, dottor Roberto Lerza Area Medico Urgenza emergenza dottoressa Eloisa Scarso Area Materno Infantile Il Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO) è un elenco di medicinali classificati per categorie terapeutiche che mette a disposizione del medico curante in ospedale una dotazione tale da corrispondere, nel modo più completo, a quanto necessario per garantire un’efficace attività di diagnosi, cura e riabilitazione.