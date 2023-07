Albisola invasa dai mezzi pesanti nella notte. Il sindaco: "Una vergogna, non è lo scotto che deve pagare il comune"

I camion invadono Corso Mazzini e la via Aurelia da Albisola Superiore ad Albissola Marina per arrivare a Savona con i cittadini che sono sul piede di guerra così come il sindaco albisolese Maurizio Garbarini.

Nella notte tra lunedì e martedì a causa dei lavori sull'A10 dalle 22.00 alle 06 è stato chiuso il tratto da Albisola a Savona e diversi tir quindi sono sono dovuti uscire dal casello di Albisola e si sono riversati nell'arteria principale già oggetto di preoccupazione da parte del primo cittadino (che già ha firmato nuovamente un'ordinanza di stop da venerdì a domenica di uscita dal casello), preoccupato per la stabilità dell'asfalto stradale e per la sicurezza dei propri concittadini.

Per questo Garbarini dopo un vertice in Prefettura due settimane fa ne ha convocato un altro al quale parteciperanno nuovamente l'Autorità Portuale, Anas e Autostrade.

"È una vergogna dover subire costantemente questa vessazione dei mezzi pesanti sul territorio e vedremo chi sarà l'attore principale che si metterà le mani in tasca per intervenire con la manutenzione e mettere fine ad un degrado acustico -ambientale e di sicurezza, il comune infatti non si può sobbarcare le spese - spiega il sindaco di Albisola - Nell'ultimo incontro ho lamentato il fatto che si sta sfondando l'asfalto e da un giorno l'altro può crollare tutto. Se questo accadrà chiuderò la strada ai mezzi pesanti".

"Speriamo che capiscano la reale problematica, se nessuno capirà succederà l'imprevedibile, la strada non regge più - puntualizza Maurizio Garbarini - Va a esasperare una condizione insopportabile se si aggiunge che non si tratta solo dei mezzi che escono per andare al porto di Savona ma che si dirigono verso la Francia. In un anno da gennaio 2022 a maggio 2023 sono transitati al casello di Albisola 750mila mezzi pesanti. Non è lo scotto che deve pagare il comune".