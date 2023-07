Mercato civico di Savona, il Comune riapre i termini per l'assegnazione dei cinque posti liberi

Il Comune ha deciso di riaprire i termini per la procedura di selezione degli operatori che intendono occupare i cinque spazi ancora liberi al mercato civico. La decisione dopo che, nell'ultimo bando, l'unico proponente non aveva presentato una proposta in linea con i requisiti del bando.

Per Palazzo Sisto è importante trovare nuovi operatori per il mercato sul quale ha puntato con una campagna di marketing, creazione di un logo dedicato e promozione dello spazio . Recentemente è anche stato previsto un ampliamento dell'orario serale nei weekend quando il civico si anima per il rito dell'aperitivo. I posteggi disponibili erano quelli con i numeri 3,9,17,18,19 al primo piano.

Nell'ultimo bando Lo scorso 11 luglio era arrivata una sola proposta, inammissibile, mentre la scorsa primavera il Comune aveva indetto un bando per sette stalli ed erano state presentate le offerte di due operatori che si sono i insediati alcuni mesi fa. Sono il Beigua Store, rivendita di prodotti tipici del Beigua e il Birrificio dell'Alta Via.