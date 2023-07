Pesci rubati nell'opera di Nino Ventura ad Albissola. L'artista: "Se proprio sei intenzionato a rubarli, scrivimi, te ne invierò uno"

"Se proprio sei intenzionato a rubare i pesciolini, non lo fare. Scrivimi a posta@ninoventura.com e te ne invierò uno a casa".

Queste le parole scritte su un cartello dall'artista Nino Ventura e posizionate sulla sua opera presente dentro la fontana presente sulla Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina.

Stufo dei continui furti ecco la proposta: "Questa installazione è esposta al pubblico per il piacere di tutti. Questo Esercito è pacifico, immobile e non può difendersi - scrive Ventura - Non rovinare il mio lavoro ed il piacere per gli altri di guardarlo nella sua interezza".

L'installazione di Ventura, composta da ben 12 personaggi in terracotta alti oltre 3 metri e realizzata nel 2008 nel Centro Museale Fornace Pagliero a Castellamonte, si ispira all’esercito di terracotta di Xi’an, costruito tra il 246 e il 206 a.C. come riproduzione dell’armata che portò lo stato di Qin alla vittoria e unificazione dell’Impero cinese e sarà visibile per tutta l’estate, fino al 3 settembre.