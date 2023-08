POS Portatile: un approfondimento sulla tecnologia che cambierà i pagamenti cashless

I POS portatili hanno cambiato per sempre il modo in cui le aziende, i piccoli negozianti e le attività di business accettano i pagamenti digitali in mobilità, aggiungendo un tassello fondamentale alla rivoluzione del cashless.

Per via della loro praticità, infatti, questi apparecchi si sono diffusi a macchia d'olio anche in Italia, tanto da essere diventati spesso la soluzione più gettonata. Oggi, quindi, vedremo insieme un approfondimento su questa tecnologia e sulle sue caratteristiche peculiari.

Cosa sono i POS portatili e come funzionano?

Il termine POS deriva dall'inglese Point Of Sale, che può essere tradotto come "Punto di Vendita". Il POS si occupa in sostanza della gestione delle transazioni digitali, cosa che lo rende uno strumento di pagamento digitale particolarmente conveniente, rapido e sicuro.

A differenza dei POS fissi, esiste una diversa tipologia chiamata POS portatile come quella proposta da Nexi che permette una maggiore mobilità per gli esercenti. Questo dispositivo, infatti, si collega a Internet e si associa comodamente al proprio telefono/smartphone, consentendo di effettuare una transazione in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche fuori dal punto vendita fisico, come nel caso del pagamento del conto direttamente al tavolo.

Il funzionamento di un POS portatile è semplice e soprattutto intuitivo. Infatti, una volta che la carta viene avvicinata o inserita nel lettore, il POS si connette al server della banca ed in pochi secondi, verifica la disponibilità dei fondi, autorizza la transazione e invia una ricevuta digitale.

E’ importante evidenziare, infine, che alcuni POS portatili funzionano anche tramite NFC: in sintesi, consentono di effettuare un pagamento avvicinando uno smartphone o un altro dispositivo compatibile al POS. In questo modo, il cliente ha la possibilità di pagare in modo contactless il servizio o il prodotto senza dover digitare i propri codici.

Quali sono le caratteristiche peculiari dei POS portatili?

Le caratteristiche di base dei POS portatili possono cambiare da modello a modello. Infatti, alcuni dispositivi come appena citato consentono di effettuare i pagamenti anche tramite la tecnologia NFC, altri invece danno la possibilità di creare un link di pagamento, che verrà inviato al cliente via SMS, e-mail o tramite chat.

In base al servizio scelto, potrebbero esserci alcune caratteristiche extra, come la possibilità di azzerare le commissioni per i micropagamenti.

Conclusione

In definitiva, i POS portatili rappresentano una tecnologia rivoluzionaria indispensabile per la gestione delle transazioni. I vantaggi di questi device sono evidenti, sia per gli esercenti che per i clienti.

Il futuro dei pagamenti cashless, in sintesi, è già qui, e soprattutto è diventato portatile.