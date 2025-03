Allarme stabilimenti balneari: mancano i bagnini, la stagione estiva è a rischio

Gli stabilimenti balneari sono in difficoltà: mancano i bagnini e senza questa figura essenziale e obbligatoria, non possono aprire. E la stagione estiva, in fondo, non è così lontana.

“C’è grande difficoltà a trovare nuovi bagnini – spiega Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio (Sib) – e ottenere il brevetto è sempre più complicato. Molti rinunceranno ed è un bel problema, perché senza gli assistenti bagnanti è impossibile aprire”.

Secondo Sciappapietra “le cause affondano le radici nel periodo della pandemia da Covid. La stagione si era accorciata e molti hanno scelto lavori più sicuri”. Non solo. Per due anni i corsi in piscina sono stati sospesi e non sono stati rilasciati nuovi brevetti.

Il problema però, si è aggravato con le recenti modifiche normative. “Ora solo chi ha il brevetto di istruttore di nuoto e salvamento rilasciato dal Coni può formare nuovi bagnini. Questo ha ridotto drasticamente il numero di corsi disponibili – sottolinea –. Fino a qualche anno fa, quello del bagnino era un lavoro ideale per tanti giovani studenti che potevano guadagnare qualcosa e avere indipendenza economica”.

Oggi, purtroppo, il percorso appare lungo, costoso e senza certezze: “Chi fa gli esami a giugno non ha la sicurezza di ricevere il brevetto in tempo per lavorare. Ma senza bagnini, gli stabilimenti sono a rischio, è una figura obbligatoria”, sottolinea Schiappapietra.

“Come sindacato, ora stiamo collaborando con la Federazione Italiana Nuoto per risolvere – conclude – e ci auguriamo di presentare un piano entro la fine di marzo. Senza un intervento rapido, la stagione balneare è a rischio”.