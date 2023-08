Savona, al via il rifacimento della segnaletica stradale nei parcheggi di piazza del Popolo e via Piave

I parcheggi di Piazza del Popolo e di via Piave a Savona in questi giorni saranno interessati dai lavori per ridisegnare gli spazi di sosta, fatti a tratti in modo da non ridurre troppo i posti a disposizione.

Per Piazza del Popolo l'avvio dei lavori è previsto fino a venerdì 25 , nella fascia oraria dalle 7 alle 19 e riguarderà la metà del parcheggio lato Levante. I lavori verranno fatti per piccole porzioni non superiori a 100 metri lineari al giorno.

Nel parcheggio a due piani di via Piave i lavori inizieranno invece giovedì 24 e dureranno fino a venerdì 25, sempre dalle 7,30 alle 19 e anche in questo caso per piccole porzioni non superiori a 100 metri lineari al giorno in modo da garantire comunque l'accesso e l'utilizzo del parcheggio.

Con il passaggio delle quote del 49% di Ata alla Newco Seas ad Ata è rimasta la gestione dei parcheggi a pagamento e la manutenzione.