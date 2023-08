Poker online: tutti i consigli per giocare in massima sicurezza

Fino a un quarto di secolo fa, l’unica maniera che gli appassionati di poker avevano per concedersi una partita o prendere parte a un torneo prestigioso era quella di dirigersi verso il casinò fisico più vicino. L’alternativa era quella di ritrovarsi a giocare in occasioni speciali con i propri amici e famigliari; quest’ultima opzione, però, non era l’ideale per chi ambiva a fare del poker la propria professione.

Grazie alla popolarizzazione di internet e degli Smartphone a partire dagli anni novanta, invece, ha cominciato a prendere anche piede il gioco online. Questa modalità di fruizione sta avendo un successo tale che, secondo le statistiche più recenti, ogni anno sarebbero oltre cento i milioni di persone che si dedicano al poker servendosi di essa.

I suoi vantaggi rispetto alle sua versione tradizionale, infatti, sono innegabili. Tra questi, si annoverano la possibilità di scegliere tra un numero superiore di varianti, concedersi una mano nel momento e dal luogo che più si preferiscono e l’esistenza di un’amplia gamma di bonus di vario tipo di cui godere.

Spinti però spesso da tutti questi benefici, i pokeristi – in particolare quelli alle prime armi – tendono a sottovalutare l’importanza di giocare in sicurezza. Per questa ragione, dopo aver ripercorso brevemente i momenti più significativi della storia del gioco a titolo di contestualizzazione, si presenteranno in questo articolo gli elementi principali da tenere in considerazione per non mettere a repentaglio i propri dati personali e risparmi quando lo si fa.

La storia del poker, in breve

Se non fosse stato per la specie di domino diffusa presso la corte dell’imperatore cinese Mu-Tsung nel secolo X d.C. e l’As-nas persiano del secolo XVII d.C., probabilmente il poker così come lo si conosce non esisterebbe. Questi, infatti, sono i primi antenati certificati del gioco di carte più popolare del mondo.

Per assistere però alla nascita del poker in formato moderno si è dovuto aspettare fino al 1858, anno in cui venne pubblicato il suo regolamento ufficiale negli Stati Uniti. Già nella prima parte del secolo, comunque, il poker era già ampiamente noto oltreoceano anche grazie all’opera di diffusione resa possibile dai battelli a vapore che solcavano le acque del Mississippi, che vennero convertiti per l’occasione in veri e propri casinò.

Quattro però sono i momenti di maggior auge del gioco. Rispettivamente, si tratta del periodo della Guerra di Secessione (1861-65), dell’istante in cui il Texas Hold’em venne scelto come protagonista delle World Series of Poker di Las Vegas (1971), di quando internet iniziò a diffondersi alla fine del secolo scorso e di quando un principiante dal nome di Chris Moneymaker vinse il Main Event di suddette WSOP nel 2003.

Poker online: ecco come giocare in totale sicurezza

Scegliere un casinò autorizzato

Nel mercato italiano esistono una moltitudine di siti che offrono altrettante opzioni di gioco. Eppure, solo uno è il sito leader sia in Italia che all’estero proprio perché è stato tra i primi ad intuire che con l’avvento di internet, il gioco online sarebbe diventato decisamente più diffuso rispetto alla versione fisica. Questo operatore, poi, offre un gran numero di videosale dove è possibile prendere parte a tornei internazionali ambiti come quelli del Knock Out, nei quali viene attribuita una taglia ad ogni giocatore che decide di partecipare. Sicuramente, però, la loro proposta di gioco più in voga e richiesta è anche la più classica, dove i giocatori hanno la possibilità di sfidarsi giocado al loro poker online.

Inoltre, consultando la parte inferiore della sua home page, si noterà che ospita il simbolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rappresentato da un timone blu su sfondo tricolore. La presenza di quest’ultimo non deve mai mancare, in quanto solo i casinò che hanno ricevuto l’autorizzazione ad operare da parte di questo ente regolatore sono ufficiali e quindi assolutamente sicuri.

Servirsi di metodi di pagamento rinomati

Come anticipato, a differenza dei casinò fisici, quelli online sono in grado di offrire un gran numero di bonus e di benefici economici sia ai loro nuovi clienti che a quelli di vecchia data. Questo è dovuto al fatto che i loro gestori, dovendo far fronte a spese minori per il loro mantenimento, possono realizzare investimenti superiori finalizzati alla loro fidelizzazione.

A parte però quando si riceve una somma di denaro extra per realizzare qualche mano di prova alla variante di poker che più si preferisce, al momento della registrazione occorre inserire non solo i propri dati personali, ma anche alcuni dettagli per poter realizzare versamenti e riscuotere il denaro che si potrebbe potenzialmente vincere. Il modo migliore per assicurarsi che qualsiasi transazione che si realizza venga portata a termine nella massima sicurezza consiste nel controllare che il sito che si sceglie metta a disposizione una vasta gamma di metodi di pagamento conosciuti.

I più classici sono i circuiti Visa e Mastercard e Paypal. Oltre a questi, però, stanno prendendo sempre più piede opzioni come Skrill, Neteller, Paysafe Card, Sofort e Apple Pay, tutti ugualmente validi.

Acquistare un software di protezione

Spesso questo è un fattore sottostimato non solo dalla maggior parte delle persone che giocano al casinò online, ma anche da molti di coloro che frequentano più in generale il web. Invece, ancor prima di iniziare a visitare siti su internet, occorre assicurarsi che il dispositivo da cui vi si accede sia accessoriato con programmi di protezione affidabili.

Anche se utilizzare software gratuiti è un buon inizio, spesso non è sufficiente, ed è di gran lunga preferibile investire un po’ di denaro in una delle tante suite di sicurezza di qualità oggi disponibili. Una spesa di questo tipo, infatti, è giustificata dal fatto che permette di scaricare le ultime versioni uscite sul mercato, nonché di tenere alla larga un numero nettamente più elevato di keylogger, spam, virus, trojan e worm.

Usare il proprio Wi-Fi

Accedere al web tramite la rete pubblica comporta numerosi rischi, soprattutto quando non si intende solo consultare un sito ma anche effettuare acquisti di qualche tipo. Quest’affermazione è anche valida quando si gioca a poker online, dato che questa operazione richiede spesso l’inserimento di dati sensibili.

Per evitare di subire possibili attacchi da parte dei criminali che popolano la rete, quindi, è consigliabile collegarsi al sito di propria preferenza solo tramite un Wi-Fi conosciuto, come potrebbe per esempio essere quello di casa propria. In alternativa, si potrebbe optare per utilizzare una VPN, che permette di nascondere ai malintenzionati il proprio indirizzo IP e la posizione in cui ci si trova.

Occorre però sottolineare che le VPN possono anche presentare alcuni svantaggi per coloro che decidessero di usufruirne. Per esempio, usandole la connessione internet diventa in genere più lenta del solito e può cadere – il che non è molto pratico per chi si trovasse nel bel mezzo di una partita; in più, non tutti i casinò online ne permettono l’utilizzo.

Selezionare una password di qualità

Molte persone non danno l’importanza che merita alle password che scelgono nel momento in cui si registrano sui siti che frequentano abitualmente. Molto spesso, infatti, terminano con il servirsi sempre della stessa, che nella maggior parte delle occasioni è composta da una sequenza numerica facile da indovinare, oppure dalla combinazione del proprio nome seguito dal proprio anno di nascita.

Invece, la password dovrebbe essere sempre diversa e piuttosto complessa. Quando si crea un account sul sito del casinò al quale si decide di affidarsi, dunque, sarebbe meglio crearne una costituita da lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali.

Come giocare a poker su internet in completa sicurezza

Affidarsi a un casinò autorizzato dall’ADM, effettuare tutte le transazioni servendosi di metodi di pagamento riconosciuti, accedere al sito di propria preferenza dalla propria rete Wi-Fi, fare un investimento per acquistare un programma antivirus di qualità e scegliere la propria password con attenzione. Questi sono i principali consigli destinati a chi volesse giocare a poker online all’insegna della maggior sicurezza possibile e, quindi, godendo al massimo della propria esperienza senza mettere a repentaglio i propri risparmi e i propri dati personali.