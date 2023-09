"Sale d'attesa" a Borghetto S. Spirito: coi Lions Club "Doria" la raccolta per il Centro "A. Gentileschi"

Con il sostegno patrocinante del Comune di Borghetto Santo Spirito e la collaborazione tra il Lions Club Loano Doria, il Lions Club Albenga, lo Zonta Club Albenga- Alassio e la Fidapa sezione di Loano e Albenga, enti sempre in prima linea nell'affrontare le tematiche sociali, prende forma un'importante iniziativa volta a raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi Albenga-Loano-Alassio-Finale Ligure a sostegno di un progetto per contrastare la dilagante piaga della violenza contro le donne.

L'appuntamento è fissato per lunedì 4 settembre presso il suggestivo Cinema Arena "Vittoria" di via Marexiano a Borghetto Santo Spirito, dove prenderà vita lo spettacolo teatrale “Sale d'attesa: tre donne e le loro storie”, magistralmente diretto da Carlo Deprati testo di Daria Pratesi e prodotto dalla stimata associazione cosavuoichetilegga? APS. L'ingresso gratuito, con la possibilità di offrire un contributo volontario.

"Sale d'attesa" racconta le vite intrecciate di tre donne che casualmente si incrociano nelle sale d'aspetto di vari professionisti, dal parrucchiere all'estetista, al fisioterapista. Attraverso il racconto dei loro quotidiani, emergono relazioni autentiche e complesse, delineate con arguzia e intelligenza che, mentre suscitano momenti di ilarità, inducono profonda riflessione. Uno spettacolo pluripremiato, coinvolgente per un pubblico trasversale, capace di ispirare il sorriso e stimolare il pensiero critico.

"La cultura e l'arte possono fungere da strumenti potenti nel promuovere sensibilizzazione e cambiamento - concordano i presidenti del Lions Club Loano Doria e Lions club Albenga, Marco Careddu e Giancarlo Mancuso - È con questo proposito che abbiamo deciso di sostenere questo spettacolo teatrale, affinché si possa portare all'attenzione del pubblico un tema di così vitale importanza".

"Il flagello della violenza sulle donne non può essere più tollerato", dichiara con fermezza la presidente del Zonta Club Alassio Albenga. Barbara Montagna.

"E’ cruciale costruire una rete solida e collaborare con tutte le associazioni dedicate", affermano Valentina Perna, presidente della Fidapa sezione di Albenga e Silvana Saettone presidente della Fidapa sezione di Loano.

"Il centro antiviolenza Artemisia Gentileschi, sempre in prima linea nella battaglia contro la violenza sulle donne - afferma la presidente Laura Dagnino - vive questa iniziativa come un'occasione cruciale per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e fornire supporto concreto alle donne vittime di abusi".

"Invito la cittadinanza ed i turisti a partecipare" conclude il sindaco Giancarlo Canepa, ricordando che: “l'appuntamento è dunque fissato per il 4 settembre, alle ore 21:00, presso il Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito. Sarà un momento di divertimento, condivisione ma anche di riflessione che si prefigge di gettare un faro di consapevolezza ma anche una mano concreta su una problematica attuale e fondamentale".