Lead Generation: a cosa serve

Grazie a Internet oggi è molto più semplice entrare in contatto con coloro che potrebbero diventare clienti per la nostra azienda. Per raggiungere questo scopo ci sono molte opzioni. Si può ottimizzare il sito per i motori di ricerca, così da farlo apparire tra le prime soluzioni su Google. Un’altra soluzione è quella di usare i moderni social network per generare engagement e attenzione verso i propri prodotti e servizi. Infine non bisogna sottovalutare l’importanza di una campagna di lead generation per trovare nuovi clienti , acquisendo contatti che possono rivelarsi utili anche a distanza di tempo.

Le strategie di lead generation sono tra le più apprezzate da molte imprese. Scoprite insieme a noi di cosa si tratta e quali sono i vantaggi.

Ottenere contatti

Il principale obiettivo di una campagna di lead generation è quello di ottenere i dati sia di coloro che sono già nostri clienti, sia di coloro che potrebbero esserlo in futuro. L’archiviazione di questi dati deve seguire specifiche normative, di cui parleremo in maniera più approfondita nel prossimo paragrafo.

Per ottimizzare l’efficacia di una campagna di lead generation molti hanno realizzato delle landing page, contenenti dei form o dei moduli da compilare inserendo i propri dati e dando l’autorizzazione al loro utilizzo.

Ci sono molti modi per spingere le persone a cliccare su questa landing page. Si possono usare le varie piattaforme social creando ADS che rimandino direttamente alla landing page. Grazie ai social network è possibile raggiungere un target ben definito, inserendo determinati parametri.

In alternativa ai social network si può usare anche il sistema di ADS di Google, così da far comparire la landing page con il form in determinate ricerche. In questi casi è necessario analizzare al meglio le parole chiave da impostare.

Privacy

Le campagne di lead generation hanno lo scopo di raccogliere dati sugli utenti, ma tutto deve essere svolto rispettando le normative per la protezione della privacy. A livello europeo il trattamento dei dati personali è regolato da una norma chiamata GDPR, un acronimo che sta per General Data Protection Regulation.

Le linee guida contenute in questo regolamento sono molte. Un elemento molto importante è l’autorizzazione, che va richiesta in maniera esplicita a coloro che stanno scegliendo di lasciare i loro dati. In più è fondamentale dichiarare fin da subito per quali fini verranno usati i dati personali. La trasparenza è una delle caratteristiche su cui si basa il GDPR.

Informazioni utili

In che modo possiamo usare i contatti ottenuti tramite la lead generation?

Le soluzioni sono molte, a partire dalla possibilità di dare il via a una campagna di e-mail marketing. Per ottenere dei buoni risultati è necessario fare attenzione a cosa effettivamente si sta comunicando.

Molti utenti preferiscono ricevere comunicazioni che siano il più possibile utili. Ad esempio si possono usare le mail per informare su nuovi sconti o promozioni vantaggiose. Lo stesso vale quando si aggiungono ulteriori prodotti al catalogo o si iniziano a proporre nuovi servizi.