Ad Albenga in Piazza dei Leoni va in scena "Once Upon a Time-Il museo della fiaba"

Giovedì 7 settembre alle ore 19.00 in Piazza dei Leoni ad Albenga va in scena lo spettacolo Once Upon a Time - Il museo della fiaba un progetto di spettacolo/installazione di Emanuela Dall’aglio.

Lo spettacolo, della durata di 45 minuti, è gratuito ed è pensato per un pubblico dai 4 anni.

“Una scienziata, la professoressa Gallina Cicova, gira il mondo, si introduce nelle fiabe, ma solo quando sono finite per non disturbare, e raccoglie, racconta e illustra i reperti che trova, per poi custodirli in questo insolito museo che si arricchisce ad ogni tappa. È lei, un’instancabile ricercatrice di fiabe, che conduce i bambini in un'esperienza in cui possono toccare e sperimentare in prima persona gli oggetti chiave delle storie, per averne memoria reale quando le fiabe verranno narrate. Sono cimeli, oggetti, tracce e profumi appartenenti ad alcune delle più note fiabe e favole della tradizione; ci sono una scarpa di strega, i sassolini bianchi per non perdersi nel bosco, la mela avvelenata di Biancaneve, e molto altro.”

Al termine dello spettacolo il pubblico può visitare da vicino i “reperti” delle fiabe. Costumista e scenografa Emanuela Dall’aglio lavora per spettacoli, manifestazioni teatrali, festival, installazioni ed eventi. Premio Ubu 2021 per i costumi di Naturae è anche autrice e regista di teatro di animazione con spettacoli itineranti, installazioni interattive e una serie di spettacoli sulla fiaba classica. Dall’idea alla realizzazione Emanuela Dall’aglio crea costumi e scenografie, ma anche maschere, pupazzi e sculture.

Lo spettacolo chiude la rassegna Zingarate con cui Kronoteatro moltiplica l’offerta culturale ideando e realizzando un circuito di spettacoli teatrali per le famiglie che coinvolge quattro Comuni della Provincia di Savona.

La terza edizione di Zingarate, è stata realizzata con il contributo della Fondazione A. De Mari oltre che col sostegno dei Comuni di Albenga, Villanova d’Albenga, Toirano e Castelbianco. La durata dello spettacolo è di 45 minut