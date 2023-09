Alassio, l'artista danese Birgitte Scheel Persson espone per la prima volta in Italia alla Galleria Artender

L’artista danese Birgitte Scheel Persson inaugura venerdì 8 settembre, alle ore 18.30, con il patrocinio del Comune di Alassio, la mostra “Moving Moments” alla galleria Artender, curata dalla storica dell'arte Claudia Andreotta: le opere rimarranno esposte sino al 24 settembre, con apertura venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 22.

“Dipingo figure in movimento, spesso personaggi che danzano. Sono ispirata dalla natura, la musica e la diversità dell’umano. Amo anche dipingere i cavalli e la bellezza delle loro movenze. Quando dipingo profili o volti, sono spesso inseriti in un contesto ispirato alla natura. Questo crea un contrasto calmo e rilassante rispetto al movimento del soggetto; la percezione della musica o l’immersione nella natura diventano una forma di meditazione. Amo dipingere, ho bisogno di dipingere. Ogni volta che lancio me stessa nella creazione di una nuova opera imparo qualcosa di nuovo. E’ un processo di crescita continua in un universo di colori e prospettive in continua evoluzione” (Birgitte Scheel Persson).