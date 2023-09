Albenga, cambia la viabilità a Leca: via Carducci diventa a senso unico

Una strada più sicura per automobilisti e pedoni in risposta alle richieste dei residenti. Questa la linea di principio che ha portato l'Amministrazione comunale di Albenga a convertire via Carducci, nel quartiere di Leca, a senso unico.

Dalla collaborazione tra l'assessore alla Polizia Locale, Mauro Vannucci, e la consigliere delegata alla frazione, Camilla Vio, si è provveduto ad assumere questa scelta: "Via Carducci, particolarmente stretta specie nel suo tratto centrale, è stata resa senso unico. In questo modo, oltre a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale per gli automobilisti, abbiamo reso il tratto più sicuro anche per coloro che si spostano a piedi - affermano i due amministratori - Si tratta di un intervento che darà una risposta anche alle richieste e segnalazioni dei residenti della zona".

"Continuano gli interventi sulla viabilità, con una particolare attenzione alla sicurezza stradale su tutto il territorio comunale di Albenga, frazioni comprese" chiosano l'assessore Vannucci e la consigliere Vio.