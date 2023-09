Cronaca |

"No al rigassificatore", striscioni di protesta, poi rimossi, a Quiliano: domenica 10 prevista una "catena umana" sulle spiagge (FOTO)

Ieri sera diversi cittadini hanno invaso il comune di lenzuoli. Mercoledì 6 e giovedì 7 settembre incontro di Italia Nostra

"No al rigassificatore". Questa la frase impressa sui tanti striscioni di protesta posizionati a Quiliano e nella frazione di Valleggia nella serata di ieri. Diversi infatti i quilianesi che ieri sera si sono ritrovati nella piazza della chiesa del Santissimo Salvatore per poi dividersi a mettere i lenzuoli con le scritte contro il posizionamento della nave rigassificatrice a 4 km dalla costa di Vado con il tracciato che attraverserà proprio il territorio di Quiliano nel quale verranno realizzati due impianti ex novo. Gli striscioni però poi durante la mattinata sono stati rimossi. Nel frattempo oltre all'incontro organizzato da Italia Nostra alla Stella Maris di Savona di domani pomeriggio, mercoledì 6 settembre e giovedì 7 (doppio appuntamento per accontentare le molteplici richieste), per domenica 10 settembre dalle 15.00 è prevista una "catena umana" di protesta sul litorale da Savona a Vado. Stretti per mano infatti i cittadini che parteciperanno diranno no sulla battigia al progetto sul rigassificatore. Non è da escludere che l'iniziativa possa ampliarsi da una parte ad Albissola Marina e dall'altra a Bergeggi/Spotorno.

Luciano Parodi

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.