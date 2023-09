Albissola, scontro tra due auto sull'Aurelia all'altezza del ponte sul Sansobbia: un ferito non grave

Incidente che ha visto coinvolte due auto nella mattinata odierna, poco prima delle 11, sulla via Aurelia ad Albissola Marina, all'altezza del ponte sul torrente Sansobbia.

Ancora ignote le cause dello scontro in seguito al quale i sanitari della Croce Oro Mare hanno trasportato una donna in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo, in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la strada.

In corrispondenza del luogo del sinistro si sono verificati rallentamenti, col traffico regolato dalle forze dell'ordine locali le quali hanno effettuato i rilievi del caso.