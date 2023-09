Laigueglia, l’ultimo saluto a Silvano Montaldo, il parroco: “Non si poteva non volergli bene. Grazie amico” (FOTO)

Ancora sgomenta e incredula, oltre che commossa, la folla che stamani (11 settembre, ndr) alle 11 si è radunata nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Laigueglia per l’ultimo saluto a Silvano Montaldo, scomparso improvvisamente lo scorso 8 settembre all’età di 66 anni. Un grave lutto che ha colpito il mondo politico savonese e imperiese.

Montaldo era assessore esterno al bilancio nella giunta del sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi, nominato lo scorso maggio, ma il noto commercialista e revisore dei conti, nel tempo, ha svolto tutti i ruoli nel piccolo borgo tra i più belli d’Italia: è stato infatti sindaco in due mandati, dal 1995 al 2004, oltre a svolgere il ruolo di consigliere e assessore. Inoltre, è stato vicepresidente della Provincia e assessore al Bilancio nel Comune di Savona, della giunta Caprioglio, dal 2016 al 2021. Il suo ruolo fu fondamentale per risollevare il Comune dallo stato di pre-dissesto finanziario.

Negli ultimi giorni, numerosi sono stati gli attestati di stima e affetto espressi dagli esponenti del mondo politico, che unanimemente lo hanno definito come una persona seria e competente, un politico capace a cui hanno voluto manifestare gratitudine anche attraverso la presenza ai funerali di stamani.

Presenti alle esequie officiate da don Danilo esponenti del mondo politico regionale, provinciale e regionale, tanti sindaci e amministratori locali da tutto il savonese, l'amica ed ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, ma anche tanti cittadini e amici.

Toccante e applaudito l’intervento del primo cittadino di Laigueglia Giorgio Manfredi: "Sei stato un sindaco e amministratore sempre aperto a tutti e disponibile, ma per noi di Laigueglia sei stato semplicemente Silvano. Hai fatto della modestia un punto di forza. Hai amato il paese e Laigueglia ti ha ricambiato. Ci mancherai tanto Silvano, da oggi siamo tutti più soli, buon viaggio caro amico".

"Un turbinio di sentimenti ha causato la tua scomparsa, amico - ha detto poi il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri - Da te ho imparato l’equilibrio, la responsabilità è l’esempio che porteremo con noi. Ciao Silvano, grazie".

Lo stesso Claudio Scajola, attuale sindaco di Imperia, ha ricordato la figura di Montaldo al quale lo legava un rapporto speciale e di lunga data. Montaldo per lunghi anni ha fatto da collegamento per la politica locale tra l'ex ministro e il territorio savonese. Un "amico da sempre, in tutti i tempi - ha detto Scajola -. Avevi ancora tanto da fare. Hai insegnato a tutti l’eleganza nei rapporti e che le proprie capacità vanno messe a disposizione degli altri. Stile, garbo, riservatezza e modo sono d’esempio per tutti. Sono certo ci rincontreremo".