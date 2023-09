Lotto, la dea bendata bacia il savonese: vinti 38mila euro ad Albenga

La Liguria torna a sorridere grazie al Lotto. Nell’estrazione di venerdì 8 settembre, come riporta Agipronews, da segnalare due vincite in Liguria, entrambe con tre ambi e un terno.

La prima, da 38mila euro, è stata centrata ad Albenga, grazie ad una giocata da 16 euro totali che ha permesso di centrare il terno (3-7-66) sulla ruota di Genova. La seconda invece, da 19.500 euro, con un altro terno (7-25-66) a Genova.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per poco più di 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 807,6 milioni in questo 2023.