Malore di uno speleologo americano a -1000 metri in Turchia: anche 4 liguri nella task force di esperti internazionali (VIDEO)

Anche 4 tecnici liguri altamente specializzati nella task force di esperti internazionali che stanno intervenendo nella grotta Morca, in Turchia, per salvare lo speleologo americano colto da un’emorragia interna a mille metri sottoterra.

Il fatto è avvenuto nella provincia di Mersin e la notizia ha fatto subito il giro del mondo.

Per l'uomo, di 40 anni, si è mossa una vera e propria task force di esperti internazionali. Dall'Italia si è mobilitato il Soccorso alpino nazionale di cui fanno parte anche 4 tecnici liguri altamente specializzati per interventi di questo tipo in ambienti particolarmente difficili.

Le operazioni di risalita sono iniziate, ma procedono con estrema lentezza, anche a causa delle condizioni in cui versa lo speleologo quarantenne.

Ora, ad occuparsi di lui è proprio il team italiano, che lavora alternativamente con due squadre di dieci persone ciascuna, svolgendo 12 ore di attività a testa.

Nella serata di ieri, domenica 10 settembre, dopo averlo preso in carico a quota -680 metri, l'uomo è stato portato fino a -500 metri. Qui è stata necessaria una delle tante soste, indispensabile per proseguire le cure mediche e utile a consegnare la barella al successivo team di soccorso internazionale che, in queste ore, sta progredendo verso l'uscita.

La progressione procede in punti molto stretti e caratterizzati dalla presenza di fango ed acqua, con le tempistiche tipiche dei recuperi in profondità. Lo speleologo americano è comunque collaborativo, agevolando quindi l'operato dei tecnici. Allo stesso tempo, i soccorritori che hanno terminato il proprio impegno in profondità, stanno fuoriuscendo dalla grotta raggiungendo nuovamente il campo base.