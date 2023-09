Cronaca |

Rigassificatore, anche Antonio Conte al fianco della protesta: "Difendiamo il mare"

Il noto allenatore di calcio, che da anni frequenta Bergeggi per le sue vacanze, ha espresso la sua posizione via social

"Difendiamo il mare". Anche Antonio Conte si schiera con tutti coloro che hanno manifestato contro il progetto del rigassificatore a Vado Ligure. Il noto allenatore di calcio, che da anni frequenta Bergeggi per le sue vacanze, ha pubblicato attraverso i suoi profili social una immagine che mostra la catena umana di protesta sulla spiaggia di Torre del Mare. Una iniziativa che ha coinvolto i litorali da Albissola Marina a Spotorno con numerosi partecipanti (i bagni marini hanno aderito praticamente in massa) che si sono stretti con diversi striscioni e scritte sulle maglie per dire un no secco al progetto che prevede anche una parte a terra con il tracciato della rete che attraverserà i comuni di Quiliano (verranno creati ex novo due nuovi impianti), Altare, Carcare e Cairo Montenotte.

Roberto Vassallo

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.