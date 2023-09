Sp27, ci risiamo. Un mezzo pesante incastrato nei tornanti tra Feglino e Carbuta

AGGIORNAMENTO ORE 16: La strada tra San Rocco a Carbuta e Feglino è stata liberata dal mezzo pesante e quindi riaperta.

***

AGGIORNAMENTO ORE 14.20: le operazioni da parte dei vigili del fuoco sono tutt'ora in corso e richiederanno diverso tempo. Sul posto la Polstrada e l'AIB Protezione Civile che ha provveduto a transennare la strada.

***

E' passato oltre un anno dall'ultimo episodio simile. Di mezzo il posizionamento, da parte della Provincia di Savona, di diversi cartelli segnalatori nell'abitato di Feglino e all'uscita dell'A10.

Evidentemente questi sono stati ignorati dall'autista di un mezzo, fortunatamente senza alcun carico ulteriore sul rimorchio, che intorno alle 12 ha imboccato la Sp27 che collega il paese dell'entroterra finalese alla frazione di Carbuta di Calice Ligure.

Immediato l'allarme che ha portato alla mobilitazione dei Vigili del fuoco per le operazioni di disincastro del mezzo, rimasto bloccato tra le curve all'altezza del bivio per Cà de Cia, dove il traffico è stato temporaneamente sospeso, e delle Forze dell'ordine per le verifiche del caso.